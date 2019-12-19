Названа возможная причина стрельбы у здания ФСБ России
20:53, 19 декабря 2019Русский міръ
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По информации источника, стрельба может быть связана с выступлением Путина.
Владимир Путин / фото REUTERS
Названа одна из возможных причин стрельбы у здания ФСБ России в Москве 19 декабря.
Читайте такжеУ здания ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь (видео)Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в ФСБ.
Отмечается, что стрельба, возможно, планировалась в связи с выступлением президента РФ Владимира Путина по случаю Дня сотрудников органов безопасности.
На данный момент следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой.
Ранее УНИАН сообщал, что 19 декабря возле здания ФСБ РФ в Москве устроили стрельбу.
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