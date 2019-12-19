Названа возможная причина стрельбы у здания ФСБ России

По информации источника, стрельба может быть связана с выступлением Путина.

Названа одна из возможных причин стрельбы у здания ФСБ России в Москве 19 декабря.

Читайте такжеУ здания ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь (видео)Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в ФСБ.

Отмечается, что стрельба, возможно, планировалась в связи с выступлением президента РФ Владимира Путина по случаю Дня сотрудников органов безопасности.

На данный момент следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой.

Ранее УНИАН сообщал, что 19 декабря возле здания ФСБ РФ в Москве устроили стрельбу.