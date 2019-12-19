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Названа возможная причина стрельбы у здания ФСБ России

20:53, 19 декабря 2019
Русский міръ
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Владимир Путин / фото REUTERS

Читайте такжеУ здания ФСБ в Москве неизвестный открыл огонь (видео)Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в ФСБ.

Отмечается, что стрельба, возможно, планировалась в связи с выступлением президента РФ Владимира Путина по случаю Дня сотрудников органов безопасности.

На данный момент следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой.

Ранее УНИАН сообщал, что 19 декабря возле здания ФСБ РФ в Москве устроили стрельбу.

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Теги: #Россия#стрельба