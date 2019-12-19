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Стрельба в Москве: силовики рассказали подробности

19:13, 19 декабря 2019
Мир
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Последнего нападающего, который забаррикадировался в другом здании и продолжил стрельбу, также убили / twitter.com/smnewsru

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

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«Один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник управления, что дежурил напротив здания приемной», – говорится в сообщении спецслужбы.

Последнего нападающего, который забаррикадировался в другом здании и продолжил стрельбу, также убили.

По информации российских СМИ, в тяжелом состоянии находится еще один силовик, которому во время стрельбы попали пулей в голову.

Следственный комитет ФСБ уже квалифицировал стрельбу на Лубянке как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов по статье 317 УК РФ.

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Теги: #стрельба#Москва