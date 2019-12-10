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В России серийный педофил предстанет перед судом: 36 жертв

18:30, 10 декабря 2019
Русский міръ
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Обвиняемый признал свою вину частично / Фото: Pixabay

В Красноярске утверждено обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в  совершении различных сексуальных действий в отношении 36 девочек. Речь идёт об изнасилованиях, разврате и изготовлении порнографических материалов.

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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, обвиняемый с 2014 по июнь  2017 года совершил ряд преступлений  против половой свободы и неприкосновенности 36 девочек в возрасте от 9 до 15 лет, проживающих на территории Красноярского края.

Как сообщается, мужчина переписывался с девочками в социальной сети «ВКонтакте», в ходе переписки направлял им сообщения, содержащие слова и фразы сексуального характера, а также  фотографии порнографического характера. С двумя несовершеннолетними девочками он вступил в интимную связь.

Обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично.

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Теги: #Россия#педофилы