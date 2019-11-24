В России после музыкального баттла Noize MC и "Ленинграда" музыкантов оштрафовали за мат

Noize MC после концерта задержали на несколько часов.

На московском стадионе ЦСКА состоялся музыкальный баттл групп Noize MC и «Ленинград», по итогам которого фронтменов обоих команд оштрафовали за мат.

Читайте такжеРоссия создаст аналог "Википедии" за 2 миллиарда рублей

Как сообщает The Flow, реперу Ивану Алексееву (Noize MC) и лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову выписали штрафы по 500 рублей.

При этом, Алексеева после концерта задержали и отпустили только в районе 4 часов утра (сам концерт закончился около 23:00).

"За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!" — говорится в посте Noize MC в Instagram.

В ходе саундклэш-баттла каждая из групп выступала на отдельной сцене. Всего было проведено 4 раунда с разными условиями, а в финале публика выбирала победителя при помощи шумометра.

Ранее в России оштрафовали активиста за цитату о "сказочном Путине".