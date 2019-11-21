Россия создаст аналог "Википедии" за 2 миллиарда рублей

В отличие от материалов "Википедии", все публикации российского ресурса будут авторскими.

Российский аналог «Википедии» будет стоить 2 миллиарда рублей, его запустят весной 2022 года.

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Как сообщает Euronews, об этом на презентации проекта рассказал редактор научного издательства "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец.

По его словам, российский портал будет рассчитан прежде всего на «учащих, преподавателей, и учащихся – тех, кому по определению надо знать точно и в необходимом объеме».

Основная часть электронной "Большой российской энциклопедии" будет посвящена истории и археологии (21% материалов). Второй по величине раздел – науки о человеке и обществе (9%), третий – науки о Земле (8%).

Кроме того, на портале будут статьи по литературе, географии, искусству, спорту и другим областям знаний. В отличие от материалов "Википедии", все публикации российского ресурса будут авторскими.

Ранее сообщалось, что в ходе строительства в РФ космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей, при общем объеме финансирования строительства в 91 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.