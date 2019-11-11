Российский "Наполеон", расчленивший любовницу-студентку, начал рыдать и выть в суде (видео)

В суде он постоянно плачет и повторяет, что хорошо относился к убитой девушке.

В Санкт-Петербурге проходит суд над убийцей выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, преподавателем Олегом Соколовым.

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Обвиняемый в убийстве доцент Соколов заявил, что раскаивается в преступлении и согласен на арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"В суде он постоянно плачет и повторяет, что хорошо относился к убитой девушке. Заседание пришлось прервать. "Наполеон" вел себя не очень по-императорски — рыдал, выл, бился головой о стену", - говорится в сообщении.

Адвокат даже просил выгнать прессу из зала. Объяснил, что у подсудимого был инфаркт, сердце может не выдержать. Все это вместе ничего не дало, - заседание будет открытое, сообщает РИА Новости в Telegram.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Позже стало известно, что выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

Также Олег Соколо был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.