ФСБ РФ заставляет собирать информацию о проукраински настроенных крымчанах – разведка

Такие предложения, прежде всего, поступают работникам сферы интернет-услуг.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России заставляют граждан, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым, незаконно собирать информацию о проукраински настроенных жителях полуострова для дальнейшего их преследования.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Читайте такжеВ разведке рассказали, сколько военных Россия сосредоточила в Крыму«Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Основная задача – это сбор информации о проукраински настроенных жителях полуострова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие предложения, прежде всего, поступают работникам сферы интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую частную информацию пользователей. «Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политики РФ местных жителей», – отметили в СБУ.

«При этом, формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это – шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций», – добавляют в СБУ.

Контрразведка также установила, что в этой противоправной деятельности «активно задействован представитель ФСБ РФ – бывший офицер Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Карелин Дмитрий Владимирович, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага».

В СБУ напоминают, что переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

От уголовной ответственности освобождается тот, кого завербовали вражеские спецслужбы, но, получив задание,, он отказался от его исполнения и сообщил об этом в правоохранительные органы Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, крымскую судью приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что признала имущество Минобороны российским.