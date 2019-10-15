Российских туристок приняли за проституток в аэропорту Сеула (видео)
11:20, 15 октября 2019Русский міръ
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У путешественниц был полный пакет документов на поездку.
Туристок отправили домой / Скриншот
Сотрудники аэропорта в южнокорейском Сеуле приняли российских туристок за проституток и не пропустили через границу.
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Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Telegram-канал Mash. Девушек задержали на таможне и отправили в подвальное помещение.
Несмотря на то, что у путешественниц был полный пакет документов на поездку, в частности, маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет, их депортировали.
Одну девушку посадили в самолет почти сразу, а другим пришлось провести в подвале от нескольких суток до недели.
Российских туристок приняли за проституток
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