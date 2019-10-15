Российских туристок приняли за проституток в аэропорту Сеула (видео)

У путешественниц был полный пакет документов на поездку.

Сотрудники аэропорта в южнокорейском Сеуле приняли российских туристок за проституток и не пропустили через границу.

Читайте такжеРоссиянам по ТВ показали порно вместо ток-шоу

Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Telegram-канал Mash. Девушек задержали на таможне и отправили в подвальное помещение.

Несмотря на то, что у путешественниц был полный пакет документов на поездку, в частности, маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет, их депортировали.

Одну девушку посадили в самолет почти сразу, а другим пришлось провести в подвале от нескольких суток до недели.

Ранее в России выехавших из страны соотечественников заподозрили в "неблагонадежности".