В России выехавших из страны соотечественников заподозрили в "неблагонадежности"

В МВД уточнили, что речь идет о соотечественниках, выехавших жить или работать за рубеж, и тех, кто имеет там собственность или активы.

С россиянами, которые уехали в другие страны, ведется работа по сбору компромата.

С таким заявлением на итоговой коллегии МВД по Татарстану выступил замглавы федерального ведомства Игорь Зубов. Его слова приводит РИА Новости.

На таких граждан, по его словам, можно предвидеть усиление давления. Во время выступления, Зубов уточнил, что речь идет о соотечественниках, выехавших жить или работать за рубеж, и тех, кто имеет там собственность или активы.

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«Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом», — сказал он.

Зубов подчеркнул, что главной задачей МВД является сохранения стабильности в стране.

В конце января на сайте российского МИД появилось предупреждение для выезжающих за границу россиян. В нем говорилось об угрозе преследования американскими спецслужбами.

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, хотели бы настоятельно рекомендовать при планировании поездок за границу со всей серьезностью взвесить имеющиеся риски, особенно если имеются основания предполагать наличие интереса со стороны американских правоохранительных органов», — говорилось в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в России хотят брать с туристов по 500 рублей за выезд из страны.