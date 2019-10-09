В России решили создать свою "Википедию"

На конкурента "Википедии" намерены потратить почти 2 млрд руб.

В Российской Федерации решили создать собственный аналог "Википедии" - общенациональный интерактивный энциклопедический портал.

Об этом сообщает РБК.

Читайте такжеВ России захотели учит детей церковнославянскому языку вместо английского

Отмечается, что в начале октября был объявлен конкурс на оказание услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020-2022 годы для такого портала. На его создание до конца 2022 года в бюджете заложены 1,989 млрд руб.

Основой контента для нового портала станут более 80 тыс. актуализированных и дополненных статей электронной версии 35-томной Большой российской энциклопедии, созданной в 2004-2017 гг., а также справочные материалы Энциклопедического словаря.

В отличие от "Википедии", статьи портала, который в России позиционируют как ее конкурент, читатели не смогут изменить. Зарегистрированный пользователь сможет только выступать с инициативами о включении нового материала в энциклопедию. Окончательное же решение относительно того, добавлять в нее новый срок или нет, будет принимать экспертное сообщество.

Как сообщал УНИАН в Москве ко дню рождения президента РФ Владимира Путина открыли магазин с путинской символикой и советскими реликтами.