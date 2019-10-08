С серпом, молотом и ромашками: в Москве Путину посвятили целый магазин (фото)
16:24, 08 октября 2019Русский міръ
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Заведение открыли на месте запланированного магазина брендовой одежды "Christian Louboutin".
На одной из стен разместили большой портрет Путина на фоне ромашек / Forbes Russia
В Москве ко дню рождения президента РФ Владимира Путина открыли магазин с путинской символикой и советскими реликтами.
Заведение открыли на месте запланированного магазина брендовой одежды "Christian Louboutin".
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"Team Putin" предлагает одежду с портретами Путина, надписями "Am Putin", а также символикой СССР.
Шоурумы украсили обоями с серпом и молотом и старыми советскими телевизорами. На одной из стен разместили большой портрет Путина на фоне ромашек.
Как сообщал УНИАН, в Кремль не поступали поздравления с днем рождения российского президента Владимира Путина (7 октября) от президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
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