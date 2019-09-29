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Курите на здоровье, с вас пять тысяч: в МЧС РФ объяснили запрет на курение на балконах

00:01, 29 сентября 2019
Русский міръ
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

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"МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, российское правительство утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ запрещено курить на балконах.

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», - заявили агентству в ведомстве.

Соответственно, отныне в России запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября 2019 года.

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Теги: #Россия#курение