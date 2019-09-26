"Люди в панике скидывали друг друга": в России произошло огненное ЧП с пассажирским самолетом (видео)

Всего на борту лайнера находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа.

В российском Барнауле расследуют обстоятельства жесткой посадки Boeing 767, который прилетел из Вьетнама. После посадки стойка шасси лайнера загорелась, и людям пришлось немедленно покинуть борт.

После приземления за медицинской помощью обратились 56 человек, передает НТВ.

По последним данным, госпитализация понадобилась лишь одной пассажирке — ее с сильными ушибами внутренних органов отправили в краевую клиническую больницу. У двух — перелом лодыжек. У третьего пациента уточняется диагноз — подозревают «компрессионный перелом позвоночника». Всего на борту лайнера авиакомпании Azur Air находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа.

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По предварительной информации, сразу после того, как самолет коснулся полосы, в салон пошел дым от шасси. Пилоты сообщили о возможном возгорании, была объявлена тревога.

"Задымление было от шасси, мы так поняли. Запах был просто резины, и ну и все в панике просто бежали в поле. Приземление было не жестким, но, когда спускались с воздушных трапов, в панике скидывали друг друга, ну сами понимаете. Сотрясение, переломы, что-то такое было", - рассказала пассажирка Евгения Антипова.

Сейчас аэропорт работает без задержек. Расследование инцидента ведут СУ СК на транспорте, прокуратура и минтранс Алтайского края.

Как сообщал УНИАН, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.