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В России у родителей хотят отобрать ребенка из-за участия в протестах

12:10, 26 августа 2019
Русский міръ
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает «Апология протеста».

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Никулинский районный прокурор обратился в суд с иском к Петру и Елене Хомских о лишении родительских прав.

Вероятно, поводом стало участие супругов в акции протеста 3 августа в Москве. Отец попал в провластный видеоролик, как «телохранитель Навального».

Как сообщал УНИАН, ранее прокуратура Москвы уже требовала лишить родительских прав супружескую пару, которая приняла участие в митинге 27 июля с годовалым сыном. В московской прокуратуре заявили, «таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына».

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Теги: #Россия#Протесты в России#акции протеста в Москве