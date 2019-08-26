В России у родителей хотят отобрать ребенка из-за участия в протестах

Ранее московская прокуратура по этой же причине требовала лишить родительских прав другую супружескую пару.

Прокурора Москвы хочет лишить родительских прав многодетную пару, вероятно, за участие супругов в мирной акции протеста.

Об этом сообщает «Апология протеста».

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Никулинский районный прокурор обратился в суд с иском к Петру и Елене Хомских о лишении родительских прав.

Вероятно, поводом стало участие супругов в акции протеста 3 августа в Москве. Отец попал в провластный видеоролик, как «телохранитель Навального».

Как сообщал УНИАН, ранее прокуратура Москвы уже требовала лишить родительских прав супружескую пару, которая приняла участие в митинге 27 июля с годовалым сыном. В московской прокуратуре заявили, «таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына».