Свобода или ребенок: в РФ супругов могут лишить родительских прав из-за протестов

В ходе митинга родители якобы передали ребенка третьему лицу, «что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика».

Прокуратура Москвы проводит проверки по фактам участия лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних в массовых протестах, которые состоялись 27 июля и 3 августа.

Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

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«Установлено, что супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном», - говорится в сообщении ведомства.

По их данным, отец мальчика не обладает правом голоса на выборах в Москве, которые пройдут в сентябре, поскольку имеет только временную регистрацию в городе.

В ходе митинга родители якобы передали ребенка третьему лицу, «что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика».

«Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», - заявили в московской прокуратуре.

В связи с этим прокурор в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявление о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.

В отношении других лиц с малолетними детьми также проводятся проверки.

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму, который прошел 27 июля, полиция задержала более тысячи человек. В результате ОМОН разогнал акцию протеста.