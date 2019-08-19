Пожары в Сибири: на помощь к шаманам пришли церковники со святой водой

Во время воздушного крестного хода читались молитвы, акафисты и каноны.

В Алтайском крае в четверг, 15 августа, состоялся воздушный крестный ход с иконами для борьбы с лесными пожарами в Сибири.

Об этом сообщается на сайте барнаульской епархии.

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Мероприятие совершили по просьбе Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, его проводил митрополит Барнаульский и алтайский Сергий.

Сергий взял с собой иконы Божьей Матери, «Живоносный Источник» и «Коробейниковскую-Казанскую». Он также благословил землю Честным животворящим крестом и окропил алтайские леса святой водой. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны.

В начале августа площадь лесных пожаров в Сибири достигла почти трех миллионов гектаров. Только после того, как площадь пожаров за месяц выросла втрое – с одного миллиона гектаров, чиновники решили гасить «закрытые очаги в зоне контроля», гашение которых ранее было признано неэффективным из-за больших расходов.

В министерстве чрезвычайных ситуаций России утверждают, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем.