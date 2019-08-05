В России назвали основную причину возгорания леса в Сибири

По данным МЧС РФ, площадь активного горения составляет около 57 тысяч гектаров.

В министерстве чрезвычайных ситуаций России утверждают, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В подтверждение этой версии, заявляют в МЧС РФ, свидетельствует то, что большая часть очагов возгорания расположена возле дорог.

В российском ведомстве заявили, что причиной лесных пожаров стали сухие грозы, которые прошли в Сибири. По данным МЧС, площадь активного горения составляет около 57 тысяч гектаров. В целом пожар ликвидируют более четыре тысячи человек и 400 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата подсчитала сумму ущерба, нанесенного в этом году лесными пожарами. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года в России возникли 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей. При этом на охрану лесов было выделено около 6,6 миллиарда рублей.