цей матеріал доступний українською

В России назвали основную причину возгорания леса в Сибири

18:40, 05 августа 2019
Мир
343 0
Иллюстрация REUTERS

В министерстве чрезвычайных ситуаций России утверждают, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Читайте такжеВ России к тушению лесных пожаров подключились шаманы с бубнами (видео)

В подтверждение этой версии, заявляют в МЧС РФ, свидетельствует то, что большая часть очагов возгорания расположена возле дорог.

В российском ведомстве заявили, что причиной лесных пожаров стали сухие грозы, которые прошли в Сибири. По данным МЧС, площадь активного горения составляет около 57 тысяч гектаров. В целом пожар ликвидируют более четыре тысячи человек и 400 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, Счетная палата подсчитала сумму ущерба, нанесенного в этом году лесными пожарами. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года в России возникли 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей. При этом на охрану лесов было выделено около 6,6 миллиарда рублей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Сибирь#лесные пожары в России