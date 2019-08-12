"Ни аптеки, ни морга": жители поселка РФ жалуются, что не могут похоронить родных

Жители поселка Сураново возили трупы в морг на электричке, но и это им запретили.

Жители поселка Сураново в Кузбассе РФ из-за отсутствия дорог не могут доехать на машине до административного центра - города Тайга - и вынуждены возить на электричке или автовагоне тела умерших родственников на освидетельствование в морг в 50 километрах.

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Об этом сообщает «Сибдепо».

Связывающая поселок и город грунтовая трасса летом всегда размыта дождями, а зимой заметена снегом. Сельчане неоднократно просили чиновников положить асфальт, но им всегда отказывали из-за невыгодности. В населенном пункте живет всего 200 человек, большинство из них - пенсионеры.

«Скорая помощь и пожарные приехать к нам не могут по понятным причинам. Медпункта и аптеки у нас нет. Если кому-то стало плохо, мы в буквальном смысле сидим и молимся о том, чтобы человек не умер до того, как придёт ближайшая электричка. Это единственный транспорт, который у нас есть», - рассказала местная жительница.

Женщина отметила, что недавно РЖД запретил перевозить покойников в электричках. Теперь людям приходится обращаться в администрацию, заказывать автовагон, ждать его минимум сутки, а потом повторять тот же путь обратно, чтобы «похоронить по-человечески».

Как сообщал УНИАН, в России водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.