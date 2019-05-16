С ветерком: россиянин транспортировал мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу.

В России водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.

Фотографию транспортировки, сделанную на одной из улиц Воронежа, опубликовал Telegram-канал Hue.

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На снимке видно тело мужчины в мешке, который прикреплен к экспедиционному багажнику автомобиля.

Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу. У вдовы не было денег на транспортировку ритуальной службой и ей на помощь пришел сосед, уточняет Hue.