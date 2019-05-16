С ветерком: россиянин транспортировал мертвеца в мешке на крыше автомобиля
13:37, 16 мая 2019Русский міръ
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Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу.
На снимке видно тело мужчины в мешке / фото: Telegram-канал Hue
В России водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Фотографию транспортировки, сделанную на одной из улиц Воронежа, опубликовал Telegram-канал Hue.
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На снимке видно тело мужчины в мешке, который прикреплен к экспедиционному багажнику автомобиля.
Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу. У вдовы не было денег на транспортировку ритуальной службой и ей на помощь пришел сосед, уточняет Hue.
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