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С ветерком: россиянин транспортировал мертвеца в мешке на крыше автомобиля

13:37, 16 мая 2019
Русский міръ
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Фотографию транспортировки, сделанную на одной из улиц Воронежа, опубликовал Telegram-канал Hue.

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На снимке видно тело мужчины в мешке, который прикреплен к экспедиционному багажнику автомобиля.

Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу. У вдовы не было денег на транспортировку ритуальной службой и ей на помощь пришел сосед, уточняет Hue.

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Теги: #Россия#труп