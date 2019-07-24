Русский валенок-гигант "бросил вызов" яйцу в Instagram (фото)
Русский валенок из деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области завел страницу в Instagram и "бросил вызов" яйцу, набравшему множество лайков (более 50 млн) и собравшему на своей странице 8,3 млн подписчиков.
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Первое фото сапога из войлока лайкнули более 3 тыс. пользователей. Как видим, особой популярностью валенок не пользуется, поэтому ему вряд ли удастся достичь "высот" яйца.
Валенок-великан, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса представили на всеобщее обозрение еще в 2015 году.
Размер обувки - 306-й, высота превышает три метра, а весит валенок около 400 кг.
Напомним, ранее фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.