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Русский валенок-гигант "бросил вызов" яйцу в Instagram (фото)

13:51, 24 июля 2019
Русский міръ
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У валенка появилась страница в Instagram / instagram.com/world_record_valenok

Русский валенок из деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области завел страницу в Instagram и "бросил вызов" яйцу, набравшему множество лайков (более 50 млн) и собравшему на своей странице 8,3 млн подписчиков.

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Первое фото сапога из войлока лайкнули более 3 тыс. пользователей. Как видим, особой популярностью валенок не пользуется, поэтому ему вряд ли удастся достичь "высот" яйца.

Валенок-великан, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса представили на всеобщее обозрение еще в 2015 году.

Размер обувки - 306-й, высота превышает три метра, а весит валенок около 400 кг. 

#валенок #valenok

Допис, поширений користувачем @ world_record_valenok

Напомним, ранее фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.

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