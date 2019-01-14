Простое куриное яйцо возглавило топ Instagram-блогеров (фото)

Автор установившего рекорд фото не раскрывает свою личность.

Фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.

За 10 дней снимок набрал свыше 25 миллионов одобрительных реакций, побив по популярности фотографию новорожденной дочери Кайли Дженнер, отмечает BuzzFeed.

Автор поста-рекордсмена — аноним, создавший аккаунт яйца world_record_egg специально, чтобы потеснить лидера.

Читайте такжеВ Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупилось множество цыплят (видео)

«Давайте вместе установим мировой рекорд и создадим самый залайканный Instagram. Побьем действующий рекорд, который удерживает Кайли Дженнер (18 миллионов)», — призвал автор профиля 4 января.

Поначалу рост числа лайков нельзя было назвать стремительным. Однако после того, как на него обратили внимание многие СМИ, к 13 января посту удалось преодолеть рубеж 13 миллионов и продолжить рост.

Автор установившего рекорд фото не раскрывает свою личность. Он представляется курочкой по кличке Генриетта из Великобритании. Яйцо Генриетта нарекла Юджином.

Сам хозяин аккаунта поделился в Ista-stories своими эмоциями, поблагодарив юзеров за поддержку.

"Это безумие. В какое время мы живем. Большое спасибо за всю вашу поддержку и сообщения. Я хочу попытаться ответить как можно большему количеству человек. Сейчас же мне нужно идти спать. Но на этом все не заканчивается, мы только начали. #EggGang Мик-дроп", – написал хозяин аккаунта.

Фото яйца также обошло и другие самые популярные посты в инстаграме за всю историю соцсети — публикация Джастина Бибера о помолвке с Хейли Болдуин (более 13,3 миллионов лайков), последний пост XXX Tentacion перед смертью (также больше 13,3 миллионов лайков). Также в топе оказалась еще одна публикация Кайли с ее дочкой – она набрала более 13 миллионов лайков.

Прежний лидер Instagram сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер оперативно отреагировала на успех яйца. Она поделилась видео из фанатского аккаунта @kylies_snapchat, в котором она пытается поджарить яйцо на раскаленном асфальте.