В России учителя химии и учительницу физики посадили за изготовление амфетамина

По словам школьного химика, который также является потомственным ветеринаром, вырученные деньги он собирался потратить на разработку протезов для животных.

Петербургский городской суд вынес приговор супругам Дмитрию Каравайчику и Диане Грибовской за изготовление и продажу амфетамина.

Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

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Потомственного ветеринара и учителя химии Каравайчика приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а его жену, которая является преподавателем физики, к 16 годам колонии общего режима.

Они признаны виновными по статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

Суд установил, что супруги в 2017 году создали нарколабораторию в Санкт-Петербурге. Муж производил наркотики по заказам, а его жена искала покупателей и передавала им запрещенные вещества.

В период c весны 2017 по 2018 годы супруги продали не менее 1,2 килограмма амфетамина. Грибовской также был вменен эпизод сбыта гашиша.

Как сообщает «Медиазона», Каравайчик пояснил суду, что разработал план по обману потребителей, которым продавал лекарственные препараты под видом амфетамина. По его словам, доходы он собирался потратить на разработку протезов для животных.

В то же время его жена вины не признала и пояснила, что психотропные вещества им подбросили.

Как сообщал УНИАН, в Дагестане участковый умер от передозировки наркотиками в гостях у коллеги из отдела наркоконтроля.