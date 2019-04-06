В России полицейский зашел в гости к коллеге из наркоконтроля и умер от передозировки

Полицейский сразу вызвал скорую, однако спасти коллегу не удалось.

В Дагестане участковый умер от передозировки наркотиками в гостях у коллеги из отдела наркоконтроля.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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"Участковый Курбан Магомедов на выходных зашёл в гости к Тамерлану Шапиеву, сотруднику наркоконтроля. Друзья решили оттянуться и употребить вещества, которые Шапиев "наконтролировал" за рабочую неделю. Потом Тамерлан вышел на балкон покурить, а когда вернулся — нашел друга без сознания и признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина сразу вызвал скорую, однако спасти коллегу не удалось. По версии следствия полицейский скончался от передозировки наркотическими веществами.

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