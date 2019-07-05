"Го*но вместо мозгов": Собчак резко раскритиковала россиян
Российская телеведущая и политик, экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак резко ответила подписчикам, которые раскритиковали ее за публикацию снимка маленького сына Платона без нижнего белья.
Соответствующий комментарий телеведущая оставила в Instagram.
«Почитала я комментарии под постом… и задумалась. Люди, почему у вас говно вместо мозгов?» - написала Собчак.
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По ее словам, выкладывать фото маленьких детей нагишом нормально, тем более если съемка была сделана со спины.
«Полиция нравов в лице #яжематерей, - следите, пожалуйста, за своими детьми», - подчеркнула Собчак.
Она добавила, что сообщения в комментариях о возможном интересе педофилов к фото скорее говорят о том, как публикацию оценивают сами пользователи.
«Может, проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит! Мне дико получать такие комментарии», - заключила она.
Публикация фото, которое вызвало ажиотаж, датирована 4 июля. Из-за того, что ребенок был без одежды, некоторые пользователи в комментариях раскритиковали ведущую.