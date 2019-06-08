Экс-кандидат в президенты РФ официально развелась

Собчак получила свидетельство о расторжении брака.

Российский политик, ведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак официально развелась с мужем Максимом Виторганом.

Телеведущая оплатила госпошлину в 650 рублей и получила свидетельство о расторжении брака, сообщает КП.

Читайте также"Траги-драма-фарс в духе "я х**ю": Шнуров в стихах высмеял развод экс-кандидата в президенты РФ

В шестилетнем браке Собчак с Виторганом поставлена жирная точка. Все разговоры о том, что она и актер могли дать друг другу второй шанс и помириться, не нашли подтверждения. "Я официально разведена", - рассказала 37-летняя звезда в эфире программы "Ты не поверишь!".

Ксения и Максим расстались полюбовно. Бывший муж может когда угодно видеться с двухлетним Платоном.

Напомним, в середине декабря 2018 года в прессе появилась информация, что Ксения Собчак завела себе любовника. Поговаривали, что ведущая и политик крутит роман с 43-летним режиссером Константином Богомоловым. Ксения, в свою очередь, попросила любознательных не лезть не в свое дело.