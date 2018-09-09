Жириновский устроил драку в центре Москвы из-за того, что его назвали "г**ном" (видео)

Жириновский пришел на Пушкинскую площадь, где его назвали "г**ном" и "клоуном".

В воскресенье, 9 сентября, по всей России проходят акции против пенсионной реформы, анонсированные Навальным. Владимир Жириновский, глава партии ЛДПР, пришел на Пушкинскую площадь в Москве, где встретился с участниками несогласованной акции.

Читайте такжеВ РФ хотят сажать на 4 года за выполнение антироссийских санкций

Протестующие на Пушкинской площади спросили Жириновского о том, как он относится к пенсионной реформе. Лидер ЛДПР заявил, что он и его партия голосовали против нее, а в реформе виноваты коммунисты. Толпа начала скандировать: "Клоун!" и "Позор!", передает "Дождь".

"Жириновский устроил драку на Пушкинской. Потому что кто-то назвал его г**ном", - пишет в своем Telegram-канале "Лентач".

Как сообщал УНИАН, сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России проводят акции протеста против повышения пенсионного возраста.