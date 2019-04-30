В Кремле оправдались за то, что иностранные лидеры не приедут на парад 9 мая в Москву
В Кремле заявили, что иностранные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая, посвященный Дню Победы, поскольку их не приглашали.
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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия, - сказал он.
Песков отметил, что «в следующем году будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату».
«Это будет год действительно особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные текущие праздники глав государств», - пояснил он.