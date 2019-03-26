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В Москве девочка ударила одноклассницу ножом

09:49, 26 марта 2019
Русский міръ
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Врачи диагностировали у пациентки ножевое ранение живота / Фото: Michael Blank via flickr.com

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Как сообщает "Регион.Online", девочка обратилась за помощью в лечебное учреждение только вечером. Врачи диагностировали у пациентки ножевое ранение живота. Школьницу госпитализировали. Пока не ясно, почему школьницы поссорились.

Факт получения телесных повреждений девочкой 2003 года рождения подтверждает полиция. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, ранее в РФ родители окунули пятиклассника в унитаз.

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Теги: #школьница