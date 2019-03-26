В Москве девочка ударила одноклассницу ножом
09:49, 26 марта 2019Русский міръ
240 0
В больницу 16-летняя несовершеннолетняя обратилась поздно вечером.
Врачи диагностировали у пациентки ножевое ранение живота / Фото: Michael Blank via flickr.com
В одной из московских школ произошел конфликт между девочками - подростками. Агрессивная сверстница ударила свою одноклассницу ножом.
Читайте такжеСтала известна причина нападения на мать блогера Юрия Дудя в Москве
Как сообщает "Регион.Online", девочка обратилась за помощью в лечебное учреждение только вечером. Врачи диагностировали у пациентки ножевое ранение живота. Школьницу госпитализировали. Пока не ясно, почему школьницы поссорились.
Факт получения телесных повреждений девочкой 2003 года рождения подтверждает полиция. Проводится проверка.
Как сообщал УНИАН, ранее в РФ родители окунули пятиклассника в унитаз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter