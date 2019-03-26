В Москве девочка ударила одноклассницу ножом

В больницу 16-летняя несовершеннолетняя обратилась поздно вечером.

В одной из московских школ произошел конфликт между девочками - подростками. Агрессивная сверстница ударила свою одноклассницу ножом.

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Как сообщает "Регион.Online", девочка обратилась за помощью в лечебное учреждение только вечером. Врачи диагностировали у пациентки ножевое ранение живота. Школьницу госпитализировали. Пока не ясно, почему школьницы поссорились.

Факт получения телесных повреждений девочкой 2003 года рождения подтверждает полиция. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, ранее в РФ родители окунули пятиклассника в унитаз.