Мужчина пытался облить маслом Мавзолей Ленина с криками "Вставай!"
В Москве душевнобольной мужчина облил Мавзолей Ленина оливковым маслом и кричал: "Вставай".
Судя по всему, он адресовал этот призыв усопшему коммунистическому вождю. Гражданин был задержан московскими полицейскими, пишет "МК".
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Как стало известно, 37-летний москвич появился на Красной площади около 22.00 14 марта. Он привлек внимание прохожих неадекватным поведением, загадочными речами, а в какой-то момент вытащил из пакета оливковое масло и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: "Вставай, вставай...".
Мужчину отвезли в отделение полиции, где опросили. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог.
По заключению прибывших медиков, пациент страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.
Как сообщалось, на рождественской ярмарке в оккупированном Донецке продавали бюсты Путина и Ленина.