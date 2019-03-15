Мужчина пытался облить маслом Мавзолей Ленина с криками "Вставай!"

Мужчину отвезли в отделение полиции, где опросили.

В Москве душевнобольной мужчина облил Мавзолей Ленина оливковым маслом и кричал: "Вставай".

Судя по всему, он адресовал этот призыв усопшему коммунистическому вождю. Гражданин был задержан московскими полицейскими, пишет "МК".

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Как стало известно, 37-летний москвич появился на Красной площади около 22.00 14 марта. Он привлек внимание прохожих неадекватным поведением, загадочными речами, а в какой-то момент вытащил из пакета оливковое масло и стал поливать усыпальницу. При этом он кричал: "Вставай, вставай...".

Мужчину отвезли в отделение полиции, где опросили. Прояснить что-то конкретное задержанный не смог.

По заключению прибывших медиков, пациент страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.

Как сообщалось, на рождественской ярмарке в оккупированном Донецке продавали бюсты Путина и Ленина.