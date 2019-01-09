На рождественской ярмарке в оккупированном Донецке продавали бюсты Путина и Ленина (фото)

Бюсты Путина продают в трех вариантах расцветки - золото, серебро и бронза.

В оккупированном Донецке 7 января работала праздничная ярмарка, на которой посетителям продавали, среди прочего гипсовые статуэтки Владимира Ленина, Феликса Дзержинского и Владимира Путина.

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Об этом сообщают «Новости Донбасса». Отмечается, что бюсты Путина продают в трех вариантах расцветки - золото, серебро и бронза.

Помимо бюстов советских и российских лидеров, выставлены были также и более «нейтральные» произведения – портреты русских поэтов Александра Пушкина, Сергея Есенина, а также фигурки мишек и снеговиков.

Ранее в сети были опубликованы свежие фото стадиона "Донбасс Арена", который находится в оккупированном боевиками Донецке.