Самый яркий эротический сон россиянок: звезда девяностых рассказала о своих фантазиях с Путиным (видео)

Помимо президента РФ, певице Алене Апиной иногда снится Алла Пугачева.

Популярная в девяностых певица Алена Апина заявила, что президент РФ Владимир Путин – это «самый яркий эротический сон» для российских женщин.

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«У меня тоже несколько раз бывало, когда он [Путин] мне снился, вообще в каких-то таких, очень смелых, совершенно, образах», - призналась певица в интервью DW.

«Почему Владимир Владимирович – я так до сих пор и не поняла. Не так часто. Хорошо, или плохо – не знаю. …И я думала, что это я одна такая. Я где-то это в каком-то интервью сказала, и пошли комментарии. Боже мой, да это был самый, в общем, «богатый куст», с которого все женщины: «и мне снится, и мне снится…», - отметила Апина.

Подобную ситуацию певица связывает с тем, что Путин - «самый главный мужчина страны».

Она также рассказала, что иногда ей снится Алла Пугачева. Как правило, это сулит некие поворотные события в жизни.

Примечательно, что в комментариях к интервью на Youtube пользователи раскритиковали предпочтения Апиной, указав, в частности, на возраст и рост Путина.

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