Путин: Россия будет готова уничтожить ракеты, если США разместят их в Европе

Президент РФ считает, что Вашингтон сам нарушает ДРСМД, а затем «ищет оправдания и назначает виновных».

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия будет готова к уничтожению ракет средней дальности в случае их развертывания в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию России.

«Я повторяю специально - Россия не намерена размещать ракеты первыми в Европе, если они (американские ракеты средней дальности) не будут произведены и поставлены на Европейский континент, а США такие планы имеет. Во всяком случае мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности и создаст для РФ серьезные угрозы», - отметил российский президент.

Читайте такжеВыход США из ДРСМД откроет «ящик Пандоры» - NYT

Он подчеркнул, что у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут.

«Это и есть очень серьезная угроза для нас», - сказал Путин.

По его словам, Россия будет вынуждена предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия.

«Что это значит - скажу сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении этих территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов», - заявил он.

«По своим тактико-техническим данным, в том числе, по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными», - отметил президент РФ.

Он высказал убеждение, что Соединенные Штаты Америки «должны были честно обосновать свой выход из ДРСМД, вместо этого они сами нарушают договор, а затем мобилизуют своих «сателлитов», которые американцам «подхрюкивают».

Читайте такжеСтолтенберг: НАТО готовится к увеличению числа ядерных ракет РФ в Европе

«Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли - все. В открытую, по-честному», - сказал Путин.

Он отметил, что с момента заключения договора в 1987 году «в мире произошли серьезные изменения: многие страны продолжили развивать ракеты малой и средней дальности, а Россия и США - нет, они добровольно ограничили себя в этом». Путин считает, что Вашингтон сам нарушает ДРСМД, а затем «ищет оправдания и назначает виновных».

«Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам «подхрюкивают» по этому вопросу», - добавил российский лидер.