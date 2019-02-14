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14 февраля – праздник для больных: В РПЦ призвали бороться с влюбленностью «постом и молитвой»

15:31, 14 февраля 2019
Русский міръ
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В РПЦ влюбленность предлагают лечить молитвой / фото УНИАН

Протоиерей Русской православной церкви, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов раскритиковал День святого Валентина и сравнил влюбленность с опасными смертельными заболеваниями.

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В комментарии «Говорит Москва» Смирнов заявил, что ВОЗ якобы признала влюблённость заболеванием. Развивая эту мысль, священнослужитель предложил наряду с Днём святого Валентина праздновать «день больных гепатитом и туберкулёзом».

«Всемирная организация здравоохранения считает влюблённость болезнью. Перечисляются её признаки: учащённое сердцебиение, потливость рук, рассеянность, возможно, что даже человек ошибается, идя по знакомой дороге, у него повышается вероятность попадания под машину, он путает слова, теряет связанную речь, происходит возбуждение с потерей сна, подъём температуры.

Если празднуют день всех влюблённых, тогда надо праздновать День больных туберкулёзом, День больных гепатитом A, B, C.  Кто влюблён – это очень опасное состояние, в котором человек много делает глупостей», - указал он.

По словам Смирнова, влюбленность часто является причиной суицида. Он также дал советы по борьбе с этим опасным явлением.

«Это пост и молитва. Когда у человека излишнее возбуждение, он должен обратиться к Богу, потому что в таком состоянии он никогда не выработает правильного решения. К чему привела влюблённость в романе “Анна Каренина”? Она влюбилась в человека недостойного. Трагедия насмерть.  Сколько влюблённых кончает собой? В армии солдатики получают письмо из дома, в котором говорится, что его так называемая “девушка” стала гулять с другим парнем. И потом – самострел или прыгают откуда-нибудь. Это одно из психических заболеваний на гормональном фоне», - заключил он.

Церковник также посоветовал влюблённым обращаться за помощью к психологам и психиатрам.

Как отметили журналисты, сведения о том, что ВОЗ признала влюблённость болезнью, не получили официального подтверждения. 

Напомним, сегодня миллионы людей во всем мире отмечают День святого Валентина, который считается романтическим днем всех влюбленных.

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Теги: #РПЦ#любовь#День Святого Валентина