В московском метро из-за рекордного сбоя произошла жуткая давка - пассажиры вызывали "скорые", МЧС и реанимацию (фото, видео)
09:48, 11 декабря 2018Русский міръ
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В метро произошел массовый сбой, возникла чудовищная давка, и пассажиры были вынуждены вызывать "скорые", реанимацию и МЧС.
Проблемы возникли на зеленой и фиолетовой ветке / Mash
В московском метро из-за поломки поездов произошла жуткая давка. Проблемы возникли на "зеленой" и "фиолетовой" ветке.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Mash
Обе линии стоят из-за поломки поездов. Первая - с 7:30, вторая - с 8:50. На таганской ветке сломались два поезда - но этого оказалось достаточно.
В итоге в метро произошел массовый сбой, возникла чудовищная давка, и пассажиры были вынуждены вызывать "скорые", реанимацию и МЧС.
Давка в московском метро
Сбой на "зеленой" ветке уже длится больше двух часов - это рекорд. Чтобы войти в поезд на "фиолетовой" ветке - надо отстоять полчаса. Одна девушка от духоты и давки потеряла сознание - ей стало плохо.
Mash
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