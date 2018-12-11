В московском метро из-за рекордного сбоя произошла жуткая давка - пассажиры вызывали "скорые", МЧС и реанимацию (фото, видео)

В метро произошел массовый сбой, возникла чудовищная давка, и пассажиры были вынуждены вызывать "скорые", реанимацию и МЧС.

В московском метро из-за поломки поездов произошла жуткая давка. Проблемы возникли на "зеленой" и "фиолетовой" ветке.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обе линии стоят из-за поломки поездов. Первая - с 7:30, вторая - с 8:50. На таганской ветке сломались два поезда - но этого оказалось достаточно.

В итоге в метро произошел массовый сбой, возникла чудовищная давка, и пассажиры были вынуждены вызывать "скорые", реанимацию и МЧС.

Сбой на "зеленой" ветке уже длится больше двух часов - это рекорд. Чтобы войти в поезд на "фиолетовой" ветке - надо отстоять полчаса. Одна девушка от духоты и давки потеряла сознание - ей стало плохо.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка.