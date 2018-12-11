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В московском метро из-за рекордного сбоя произошла жуткая давка - пассажиры вызывали "скорые", МЧС и реанимацию (фото, видео)

09:48, 11 декабря 2018
Русский міръ
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Проблемы возникли на зеленой и фиолетовой ветке / Mash

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash

Обе линии стоят из-за поломки поездов. Первая - с 7:30, вторая - с 8:50. На таганской ветке сломались два поезда - но этого оказалось достаточно. 

В итоге в метро произошел массовый сбой, возникла чудовищная давка, и пассажиры были вынуждены вызывать "скорые", реанимацию и МЧС.

Сбой на "зеленой" ветке уже длится больше двух часов - это рекорд. Чтобы войти в поезд на "фиолетовой" ветке - надо отстоять полчаса. Одна девушка от духоты и давки потеряла сознание - ей стало плохо. 

Mash

Как сообщал УНИАН, в Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка.

  

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Теги: #метро#Москва