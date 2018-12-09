В Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка

В течение 40 минут врачи боролись за жизнь девочки, но ее спасти не удалось.

В Киеве на станции метро "Дворец Спорта" умерла 9-летняя девочка.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 декабря, около 18:30, сообщает "Информатор".

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Очевидцы рассказали, что ребенка в коляске везли ее отец и бабушка. В какой-то момент женщина закричала и достала девочку из коляски - она не дышала. Очевидцы начали оказывать ребенку первую помощь, делать непрямой массаж сердца.

В течение 15 минут приехала "скорая помощь". Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры. Вокруг врачей собралась большая толпа очевидцев. Некоторые молились, другие уповали на профессионализм медиков. В течение 40 минут врачи боролись за жизнь девочки, но ее спасти не удалось.

Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.

Видео: informator.ua

Напомним, в конце августа в столичном метро на станции "Дворец спорта" 19-ти летняя девушка бросилась под поезд. Она упала в выемку между рельсов и не получила травм.