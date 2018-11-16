В России объявили "шпиль" словом года

Вторым по популярности в РФ стало слово "пенсионный" – из-за реформы, повышающей возраст выхода на пенсию в России.

Проректор Государственного института русского языка им. А. Пушкина Михаил Осадчий объявил "шпиль" словом 2018 года.

Об этом он заявил в интервью агентству "Москва", передает Радио Свобода.

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По словам Осадчего, раньше это слово использовалось редко, но в 2018 году набрало популярность из-за упоминания в соцсетях Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские власти обвиняют их в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, заявили в эфире канала RT, что приезжали в британский город посмотреть на "знаменитый "Солсберецкий собор" и его шпиль. Это породило множество мемов в социальных сетях.

А российский комик Семен Слепаков опубликовал в сети видео «Песня о солсберецком шпиле», посвященное отравителям Скрипаля Петрову и Боширову.

Михаил Осадчий также заявил, что вторым по популярности стало слово "пенсионный" – из-за реформы, повышающей возраст выхода на пенсию в России. Проректор института подчеркнул, что оба слова являются его личным выбором, на который, в том числе, повлияло "наличие символического смысла, значимого для общества".

Ранее Оксфордский словарь назвал словом 2018 года прилагательное "токсичный" (toxic). По версии авторов исследования, оно отражает настроение уходящего года и имеет потенциал стать термином культурного значения. В пояснении также отмечалось, что словосочетание "токсичный химикат" имеет особое значение, так как отравление Скрипалей в этом году потрясло весь мир.

Великобритания возложила ответственность за отравление в Солсбери лично на президента России Владимира Путина.