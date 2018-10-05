Слепаков объяснил, почему с YouTube удалили его нашумевший клип о "шпили-вили" Петрова и Боширова (видео)

Слепаков подчеркнул, что видеоролик был удален по его просьбе, как авторская собственность. Песня полна грязных шуток о гомосексуальных отношениях российских силовиков.

Российский комик Семен Слепаков объяснил удаление с YouTube "Песни о солсберецком шпиле", посвященной отравителям Скрипаля "Петрову" и "Боширову".

Певец опубликовал в соцсети запись, в которой рассказал, что сам не выкладывал ролик, а лишь поделился закрытой ссылкой на него с друзьями. Затем и произошла утечка.

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По словам Слепакова, попавший в сеть материал был рабочим. Он объяснил, что сам попросил техподдержку YouTube удалить ролик.

"Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было). Я отправил эту ссылку нескольким друзьям узнать мнение. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось. "Газпром-медиа" здесь не при делах. Удаляли по моей просьбе, как мою авторскую собственность", — отметил юморист.

Он добавил, что доделывать и выкладывать окончательную версию он не планирует, потому что "смысла уже нет".