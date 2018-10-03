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Путин подписал скандальный закон о повышении пенсионного возраста, против которого протестовала вся РФ

23:01, 03 октября 2018
Мир
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Акция протеста в РФ против пенсионной реформы / REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщал УНИАН, Госдума РФ 27 сентября приняла закон о повышении пенсионного возраста в России.

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Согласно закону, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. Законом предусмотрено, что пенсионный возраст в России будут повышать поэтапно, начиная с 2019 года.

В России также появится новая категория граждан - лица предпенсионного возраста: женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины - 60 лет.

В тоже время, ранний возраст выхода на пенсию сохраняется для силовиков и ряда льготников.

Следует напомнить, что еще несколько лет назад Путин неоднократно заявлял, что пенсионный возраст в России повышать не будут.

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Новость в сюжете: Акции протеста в России
Теги: #Россия#пенсионеры