В российскую школу ученик принес топор, ножи, бензин и принял яд в кабинете директора

Восьмиклассник выложил предметы на парту, после чего учителя отвели его в кабинет директора. Там школьник в присутствии взрослых что-то съел, предположительно, крысиный яд.

Ученик восьмого класса в сельской школе в Волгоградской области России пришел на занятия с топором, ножами и канистрой бензина.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "РИА Новости".

Восьмиклассник принес холодное оружие в школу в хуторе Красный 13 ноября. В областной администрации сообщили, что учитель изъял опасные предметы. Районные чиновники заявили, что, по словам учеников, школьник не хотел никому навредить.

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Источник агентства сообщил, что восьмиклассник выложил предметы на парту, после чего учителя отвели его в кабинет директора. Там школьник в присутствии взрослых что-то съел, предположительно, крысиный яд. Его госпитализировали.

В полиции считают, что школьник хотел напугать одноклассников из-за возможного конфликта, сказал источник. Следственный комитет и МВД проводят проверки.

Как сообщал УНИАН, в российском детском лагере директор устроила "карцер" для непослушных детей.