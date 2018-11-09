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В российском детском лагере директор устроила "карцер" для непослушных детей

14:32, 09 ноября 2018
Русский міръ
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Дети могли провести там от нескольких часов до нескольких суток / СКР

Об этом сообщает "Интерфакс".

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По данным правоохранительных органов, на территории лагеря женщина устроила в деревянном доме "карцер" (помещение без окон), куда запирала воспитанников за плохое поведение. Дети могли провести там от нескольких часов до нескольких суток. Выпускали их только в туалет и столовую.

Сейчас директор лагеря задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству.

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Теги: #Россия#лагерь