В российском детском лагере директор устроила "карцер" для непослушных детей

На территории лагеря женщина устроила в деревянном доме "карцер" (помещение без окон), куда запирала воспитанников за плохое поведение.

Директор детского оздоровительного лагеря в Ивановской области России устроила в нем "карцер" для непослушных детей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Читайте такжеМаркер "18+": в российском кинотеатре подростка с родителями не пустили на фильм о Queen из-за "целующихся мужчин"

По данным правоохранительных органов, на территории лагеря женщина устроила в деревянном доме "карцер" (помещение без окон), куда запирала воспитанников за плохое поведение. Дети могли провести там от нескольких часов до нескольких суток. Выпускали их только в туалет и столовую.

Сейчас директор лагеря задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству.