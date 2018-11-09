В российском детском лагере директор устроила "карцер" для непослушных детей
14:32, 09 ноября 2018Русский міръ
131 0
На территории лагеря женщина устроила в деревянном доме "карцер" (помещение без окон), куда запирала воспитанников за плохое поведение.
Дети могли провести там от нескольких часов до нескольких суток / СКР
Директор детского оздоровительного лагеря в Ивановской области России устроила в нем "карцер" для непослушных детей.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Читайте такжеМаркер "18+": в российском кинотеатре подростка с родителями не пустили на фильм о Queen из-за "целующихся мужчин"
По данным правоохранительных органов, на территории лагеря женщина устроила в деревянном доме "карцер" (помещение без окон), куда запирала воспитанников за плохое поведение. Дети могли провести там от нескольких часов до нескольких суток. Выпускали их только в туалет и столовую.
Сейчас директор лагеря задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, российская чиновница объяснила молодежи ее ненужность государству.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter