Российская активистка обвинила в провокации «керченской бойни» рэпера Оксимирона

По мнению активистки, текст песни популярного исполнителя необходимо переписать.

Российская общественная активистка Евгения Чудновец написала в Роскомнадзор жалобу на песню рэпера Оксимирона «Последний звонок» в связи с массовым убийством в колледже оккупированной Керчи.

Свою позицию Чудновец изложила в нескольких постах в Facebook. Так, в композиции популярного исполнителя речь идет о массовом школьном убийстве.

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«Я считаю, что причиной трагедии в Керчи стал именно этот клип и текст песни. Влияние творчества одного из самых популярных рэпперов Оксюмирона на нашу молодежь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которого ( я надеюсь) было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удален, дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей», – написала она, обращаясь к уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.

«Очень вас прошу посодействовать его удалению из сети Интернет. Отправила жалобу в Роскомнадзор», – продолжила она.

В дальнейшем Чудновец заявила, что в песне «обрисовывается план для подростка как пойти и совершить массовое убийство детей».

«Никакого намека на мораль в ней нет, поэтому ее нужно переписать и добавить слова о том что всегда есть выход из ситуации и что не нужно кончать жизнь самоубийством», –подчеркнула она.

По словам активистки, если Оксимирон не выполнит ее просьбы, она будет «просить уполномоченных по правам ребенка по всей России отказать Оксимирону в концертной деятельности».

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.