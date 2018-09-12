В сети посмеялись с патриарха РПЦ Кирилла из-за «снайпера-хранителя» (фото)

Инцидент произошел два дня назад, во время проведения патриархом процедуры освящения в Норильске.

Интернет-пользователи высмеяли предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла из-за того, что на встрече с людьми его сопровождал необычный «ангел».

Как передает replyua.net, об этом написал российский блогер Рустем Адагамов. «Патриарх Кирилл приехал в Норильск вместе со снайпером ФСО, засевшим на крыше. Господи, посмотри на это», — отметил он.

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Отметим, что этот инцидент произошел два дня назад, во время проведения патриархом процедуры освящения закладного камня храма великомученицы Варвары в Норильске. В том числе, на ближайшем здании был замечен снайпер Федеральной службы охраны. Среди пользователей соцсети этот конфуз вызвал самый настоящий ажиотаж.

«Не доверяет Богу. На свои силы рассчитывает», «Это не снайпер. Это снайпер-хранитель», «На бога надейся, а снайпер – не оплошай», «это не снайпер. Это ангел с винтовкой, вы вероотступники», — пишут они.

Отметим, что позже блогер удалил свой пост из фото.