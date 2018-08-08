В Якутии пьяный представитель "Единой России" в трусах подрался с пилотами Ми-8 (видео)

Чиновник пригрозил уволить пилотов и подрался с ними после того, как они отказались с ним выпить.

Заместитель директора ГУП ЖКХ республики Якутия Юрий Садовников подрался с пилотами вертолета Ми-8 в гостинице. Причиной конфликта стал их отказ выпить с ним.

Как сообщает НТВ, Садовников в состоянии алкогольного опьянения в одних трусах пошёл в соседний номер в одной из гостиниц Якутска. Там находились члены экипажа вертолёта Ми-8 "Полярных авиалиний".

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Садовников предложил пилотам стать его собутыльниками, те отказались. Тогда чиновник начал драку, грозился уволить пилотов. Они вызвали полицию.

По данным НТВ, Садовников должен был участвовать в выборах в региональное заксобрание от «Единой России», не будучи её членом. После инцидента его из партийных списков исключили за «действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб её политическим интересам».

Как сообщал УНИАН, ранее в России пьяные офицеры вызвали "группу антитеррора", чтобы отбиться от полиции.