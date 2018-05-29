В России подростки обокрали балетную группу Киркорова

Школьники на следующий день принесли похищенные костюмы в школу, где проходили экзамены.

В России двое школьников похитили сценические костюмы для шоу российского певца Филиппа Киркорова.

Об этом сообщает "РИА Новости". Заявление о том, что из одной из фур, на которой перевозили декорации для шоу Киркорова, пропали восемь сценических костюмов кордебалета, поступило в дежурную часть полиции в городе Павлово Нижегородской области утром в понедельник.

"Установлено, что хищение совершили двое подростков 15-ти лет, учащиеся местной школы. Вечером 27 мая они проникли в фургон через боковую дверь и похитили 8 костюмов – 4 красного и 4 черного цвета. На следующий день ребята принесли похищенные костюмы в школу, где проходили экзамены. Все костюмы изъяты, проводятся следственные мероприятия", - сказано в сообщении.

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По словам собеседника агентства, пока не ясно, что послужило мотивом преступления – жажда наживы или хулиганство. Ранее подростки на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли.

Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров выпустил клип на песню "Цвет настроения синий", в котором снялись известные артисты.