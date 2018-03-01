Недолго музыка играла: в России пенсионер запустил ракету в диджея из-за отказа поставить ему песню
В российском Калининграде 59-летний пенсионер выстрелил в диджея, отказавшегося поставить ему песню.
Об этом сообщили в пресс-службе российского регионального управления МВД.
Читайте такжеВ России оставшийся без денег пенсионер попросил Путина выкопать ему могилу и купить гроб"Потерпевший пояснил стражам порядка, что напавший мужчина просил его поставить песню, не подходящую по формату для их заведения, а когда получил отказ, начал ругаться и высказывать оскорбления в его адрес. После чего в фойе ресторана он же выстрелили пострадавшему в живот и скрылся", - говорится в сообщении.
В ходе проверки полицейские установили, что мужчина стрелял из устройства для запуска сигнальных ракет охотника. Ему грозит наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.
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