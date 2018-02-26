В Таиланде задержали десять секс-инструкторов из России

08:43, 26 февраля 2018
Русский міръ
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REUTERS

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Полиция совершила рейд по гостинице, где обнаружила 43 российских туристов, как мужчин, так и женщин, которые испугались при виде офицеров. В ходе допроса они сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 17 тыс. грн), чтобы посетить этот курс.

Десять «секс-инструкторов» были доставлены в полицейский участок Паттайи. Одному из них было предъявлено обвинение за превышение срока пребывания в Таиланде, троим — в незаконном въездом в королевство, а остальным — за работу без разрешения.

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Теги: #Таиланд#секс-индустрия