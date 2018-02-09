В "квартале красных фонарей" Амстердама придумали, как оградить проституток от наглых глаз туристов

Новые правила ввели, чтобы ограничить вмешательство в частную жизнь проституток.

В Амстердаме уже с апреля должны вступить в действие новые правила поведения для туристов в местном "квартале красных фонарей", где расположены публичные дома, сообщает NL Times.

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Так, согласно им, в квартал запретят водить большие экскурсионные группы. Количество людей в одной не должно превышать 20 человек. Также туристам не позволят фотографировать проституток. А смотреть на них можно будет быстро и не очень тщательно. Во время остановки группы экскурсоводы должны следить, чтобы люди стояли спинами к витринам.

Также отмечается, что любые экскурсии кварталом должны завершаться до 11 часов вечера. И на его территории будет запрещено употребление алкоголя и наркотиков. За нарушение этих правил экскурсоводам грозит штраф от 190 до 950 евро.

В городе проституция разрешена официально. Но заниматься ею посреди улицы запрещено. Поэтому все женщины работают в так называемом "квартале красных фонарей", что также ежедневно посещают толпы туристов. Именно для ограничения вмешательства в частную жизнь местных жителей и было принято решение о введении новых правил.