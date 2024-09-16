Пока продолжается сезон тыквы, обязательно приготовьте тыквенные драники - ароматные, пряные, со сладковатым привкусом и хрустящей корочкой. Это лакомство обязательно понравится родным. Из одной тыквы можно приготовить около 30 драников, чего хватит на всю семью. Рецепт очень простой и доступен даже начинающим кулинарам.
Драники из тыквы
Рекомендуем подавать тыквенные драники со сметаной, йогуртом, чесночным соусом.
Ингредиенты:
- тыква - 300 г;
- яйцо - 1 шт.;
- мука - 3 стол. л.;
- соль - 0,5 чайн. л.;
- перец черный молотый - щепотка;
- приправа для картофеля - по вкусу;
- подсолнечное масло - 4 стол. л.
Тыкву почистите, удалите мякоть и нарежьте крупными кусочками для удобства. Затем натрите на крупной терке и откиньте на дуршлаг. Отожмите массу руками и слейте жидкость, иначе при жарке деруны разлезутся.
Посолите массу, вмешайте яйцо и муку. Добавьте любимые специи. Перемешайте до однородности. Готовое тесто должно быть густым, чтобы в нём стояла ложка.
На сковороде разогрейте масло. Выложите оладьи ложкой и жарьте по 5-7 минут с каждой стороны. При жарке изделия впитывают много жира. Чтобы убрать лишнее масло, выложите деруны на салфетки.
Драники из тыквы и картошки
Картофельно-тыквенные драники получаются очень вкусными и недорогими. Эти два овоща прекрасно дополняют друг друга.
Ингредиенты:
- тыква - 250 г;
- картофель - 200 г;
- лук - 1 шт.;
- мука - 40 г;
- соль, перец по вкусу;
- зелень по вкусу;
- подсолнечное масло для жарки.
Тыкву и картошку очистите и натрите на крупной терке. Смешайте овощную массу и отожмите руками. Добавьте мелко рубленый лук. Вмешайте муку, соль, перец, рубленую зелень. Замесите однородное густое тесто.
На сковороде разогрейте масло. С одной стороны жарьте 5 минут без крышки, затем переверните драники, уменьшите огонь и накройте крышкой. Готовьте ещё 7 минут. Подавайте со сметаной, шкварками или кусочками мяса.