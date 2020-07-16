Вкуснейшие домашние голубцы: как приготовить аппетитное блюдо

Капустные "рулетики" с сочной начинкой под ароматным соусом – перед такой вкуснятиной просто невозможно устоять!

Вкусные, сочные и аппетитные голубцы – классика кулинарного жанра.

Приготовления голубцов является достаточно затратным по времени процессом, однако приложенные усилия стоят того, ведь сочный мясной фарш, завернутый в отваренные капустные листья, – просто невероятное блюдо!

Голубцы с фаршем и рисом

Капуста белокочанная - 1 шт.

Фарш мясной - 600 г

Рис - 0,5 ст.

Яйцо - 1 шт.

Лук репчатый - 1-2 шт.

Морковь - 1-2 шт.

Сметана - 150-200 г

Томатная паста - 1 ч. л.

Масло растительное - 30 г

Перец черный молотый - щепотка

Соль - по вкусу

Капусту разобрать на листья, поместить в миску и посолить. Вскипятить чайник, залить кипятком листья, накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут.

Рис хорошо промыть и варить в большом количестве подсоленной воды до полуготовности, 10-12 минут. Затем откинуть его на дуршлаг и промыть холодной водой.

Морковь очистить и натереть на крупной терке. Лук почистить, нарезать кубиками.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. Обжарить на среднем огне лук и морковь, помешивая, 1-2 минуты.

В фарш добавить рис, посолить и поперчить. Затем добавить яйцо, зажарку и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешать

Крупные листья капусты разрезать пополам. На подготовленные листья капусты положить небольшое количество фарша и завернуть в виде конверта. Сложить в котелок.

Приготовления соуса. Вскипятить чайник, разбавить сметану водой и томатной пастой (150 г сметаны на 0,5 л воды), посолить.

Залить голубцы соусом. Тушить их при слабом кипении под крышкой до готовности фарша, около 50-60 минут.

Голубцы в духовке в томатном соусе

Капуста белокочанная - 1 шт.

Фарш мясной - 600 г

Рис - 0,5 ст.

Лук репчатый - 200 г

Соль - 2 ч.л.

Специи сухие - 2 ч.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Томатный соус - 200

Кочан капусты помыть, снять верхние поврежденные листья и вырезать кочерыжку. Разместить целый кочан в кастрюлю и залить его водой. Положить кастрюлю на плиту и довести до кипения.

Параллельно занимаемся приготовлением риса: насыпать его в кастрюлю, промыть. Полстакана риса залить стаканом воды и поставить вариться до выкипания воды на среднем огне.

Лук нарезать мелкими кубиками. Высыпать лук в сковороду с 1 столовой ложкой растительного масла, добавить специи и жарить на среднем огне 5 минут.

Отварной рис снять с огня и дать ему немного остыть.

Снять с огня также поджаренный лук со специями и оставить минут на 10, чтобы немного остыл.

Рис и лук соединить вместе в миске. Добавить мясной фарш и 1 чайную ложку соли.

Фарш для голубцов хорошо вымесить.

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Капусту варить на небольшом огне, во время варки вилкой снимать по одному листья, отваренные до легкой прозрачности и ставшие пластичными.

С отваренных капустных листьев срезать утолщенные прожилки. На каждый подготовленный капустный лист выложить по столовой ложке фарша. Фарш завернуть в капустные листья и заправить внутрь кончики, формируя голубцы.

Форму для запекания застелить оставшимися капустными листьями. Выложить сформированные. Посыпать их чайной ложки соли, залить томатным соусом и 2 стаканами воды.

Закрыть форму с голубцами фольгой. Отправить в горячую духовку и запекать при 180°С в течение 40 минут. По истечении указанного времени, вынуть форму из духовки, снять фольгу. Смазать голубцы растительным маслом.

Вернуть голубцы в духовку и запекать еще 20 минут, до легкого зарумянивания. Достать форму с готовыми голубцами из духовки и подавать горячими на стол.

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