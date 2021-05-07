Шашлык - это традиционное лакомство на костре в майские праздники.

Украинцы любят майские праздники не только за дополнительные выходные и солнечную погоду. В эти дни часто можно услышать аппетитный запах приготовленного на углях мяса. Трудно представить человека, который откажется от сочного и ароматного шашлыка. Чтобы блюдо получилось удачным, нужно знать некоторые тонкости его приготовления.

Как подготовить мясо для шашлыка

Читайте такжеМаринад для шашлыка: как приготовить невероятно вкусное и сочное мясоТрадиционно шашлык готовят из баранины, но не всем нравится её специфический вкус. Чаще всего для приготовления на углях используют курицу, говядину и свинину. Не все виды мяса подходят для шашлыка. Для куриного шашлыка лучше взять грудку или окорочка, для говяжьего - спинку, для шашлыка из свинины подойдет шейка. Мясо должно быть молодым и свежим.

Нарезают мясо для шашлыка кубиком со стороной размером 4 см. Если кусочки будут маленькими, мясо подгорит. Из говядины и курицы желательно убрать все прожилки и жир, а в свинине их можно оставить. Мясо для дополнительного вкуса можно замариновать. Дрова для костра должны быть из фруктовых деревьев. Также можно взять дуб, березу, липу. Не используйте хвойные дрова, иначе у продукта появится неприятный привкус.

Шашлык из мяса

Мясо - 2 кг.

Лук репчатый - 2 кг.

Перец черный молотый - 4 г.

Минеральная вода газированная - 1 л.

Соль - 10 г.

Петрушка - 5 г.

Укроп - 5 г. мясо, лук,

Мясо нарезать кубиком стороной 5 см. В курице и говядине удалить жилки и жир, а в свинине жир можно оставить. Лук нарезать кольцами и выложить в миску с мясом. Хорошо размять лук руками, чтобы мясо пропиталось луковым соком. Посолить и поперчить мясо, добавить рубленную зелень, влить минеральную воду и перемешать все ингредиенты.

Накрыть миску с мясом небольшой тарелкой, сверху поставить груз. Убрать в холодильник на 12 часов. Вместо минералки можно использовать другой маринад. Подготовить угли в мангале или костре. Огонь должен полностью догореть, а угли должны покрыться белым пеплом. После этого можно готовить мясо.

На шампуры нанизать кусочки мяса и кольца лука. Готовить мясо нужно только с двух сторон - по 5 минут с каждой стороны. Курица готовится 10-15 минут, а свинина и говядина - 15-20 минут. Готовность шашлыка можно проверить, разрезав один из кусков. Мясо должно быть однородным по цвету, без красного мясного сока.

Шашлык из овощей

Кабачки - 500 г.

Баклажаны - 500 г.

Помидоры - 300 г.

Болгарский перец - 300 г.

Адыгейский сыр - 200 г.

Растительное масло.

Соль, перец по вкусу.

Баклажаны и кабачки нарезать тонкими кружочками, а помидоры - толстыми. Перец и сыр нарезать квадратными кусочками. Поочередно нанизать овощи и сыр на шампуры. Облить шашлыки растительным маслом, чтобы овощи не обгорели. Посолить со всех сторон. Установить шашлыки над тлеющими углями и оставить на 25-30 минут. Периодически поворачивать шашлык. Подавать с кетчупом.

Грибной шашлык

Грибы (шампиньоны свежие) - 300 г.

Майонез - 2 ст.л.

Соль - по вкусу.

Лимонный сок - 1 ч. л.

Чеснок - 1 зубчик.

Грибы промыть и обсушить салфеткой. Очистить от грязи. Для маринада смешать майонез с солью и свежевыжатым лимонным соком. Добавить измельченный чеснок. Грибы проколоть зубочисткой в нескольких местах. Грибы выложить в маринад и оставить на 15 минут. Нанизать грибы на шампуры и выложить на мангал. Готовить на хорошо нагретых углях до золотистого цвета (примерно 15 минут), периодически поворачивая грибы.

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Автор: Екатерина Пулатова