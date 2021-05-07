Украинцы любят майские праздники не только за дополнительные выходные и солнечную погоду. В эти дни часто можно услышать аппетитный запах приготовленного на углях мяса. Трудно представить человека, который откажется от сочного и ароматного шашлыка. Чтобы блюдо получилось удачным, нужно знать некоторые тонкости его приготовления.
Как подготовить мясо для шашлыка
Читайте такжеМаринад для шашлыка: как приготовить невероятно вкусное и сочное мясоТрадиционно шашлык готовят из баранины, но не всем нравится её специфический вкус. Чаще всего для приготовления на углях используют курицу, говядину и свинину. Не все виды мяса подходят для шашлыка. Для куриного шашлыка лучше взять грудку или окорочка, для говяжьего - спинку, для шашлыка из свинины подойдет шейка. Мясо должно быть молодым и свежим.
Нарезают мясо для шашлыка кубиком со стороной размером 4 см. Если кусочки будут маленькими, мясо подгорит. Из говядины и курицы желательно убрать все прожилки и жир, а в свинине их можно оставить. Мясо для дополнительного вкуса можно замариновать. Дрова для костра должны быть из фруктовых деревьев. Также можно взять дуб, березу, липу. Не используйте хвойные дрова, иначе у продукта появится неприятный привкус.
Шашлык из мяса
- Мясо - 2 кг.
- Лук репчатый - 2 кг.
- Перец черный молотый - 4 г.
- Минеральная вода газированная - 1 л.
- Соль - 10 г.
- Петрушка - 5 г.
- Укроп - 5 г. мясо, лук,
Мясо нарезать кубиком стороной 5 см. В курице и говядине удалить жилки и жир, а в свинине жир можно оставить. Лук нарезать кольцами и выложить в миску с мясом. Хорошо размять лук руками, чтобы мясо пропиталось луковым соком. Посолить и поперчить мясо, добавить рубленную зелень, влить минеральную воду и перемешать все ингредиенты.
Накрыть миску с мясом небольшой тарелкой, сверху поставить груз. Убрать в холодильник на 12 часов. Вместо минералки можно использовать другой маринад. Подготовить угли в мангале или костре. Огонь должен полностью догореть, а угли должны покрыться белым пеплом. После этого можно готовить мясо.
На шампуры нанизать кусочки мяса и кольца лука. Готовить мясо нужно только с двух сторон - по 5 минут с каждой стороны. Курица готовится 10-15 минут, а свинина и говядина - 15-20 минут. Готовность шашлыка можно проверить, разрезав один из кусков. Мясо должно быть однородным по цвету, без красного мясного сока.
Шашлык из овощей
- Кабачки - 500 г.
- Баклажаны - 500 г.
- Помидоры - 300 г.
- Болгарский перец - 300 г.
- Адыгейский сыр - 200 г.
- Растительное масло.
- Соль, перец по вкусу.
Баклажаны и кабачки нарезать тонкими кружочками, а помидоры - толстыми. Перец и сыр нарезать квадратными кусочками. Поочередно нанизать овощи и сыр на шампуры. Облить шашлыки растительным маслом, чтобы овощи не обгорели. Посолить со всех сторон. Установить шашлыки над тлеющими углями и оставить на 25-30 минут. Периодически поворачивать шашлык. Подавать с кетчупом.
Грибной шашлык
- Грибы (шампиньоны свежие) - 300 г.
- Майонез - 2 ст.л.
- Соль - по вкусу.
- Лимонный сок - 1 ч. л.
- Чеснок - 1 зубчик.
Грибы промыть и обсушить салфеткой. Очистить от грязи. Для маринада смешать майонез с солью и свежевыжатым лимонным соком. Добавить измельченный чеснок. Грибы проколоть зубочисткой в нескольких местах. Грибы выложить в маринад и оставить на 15 минут. Нанизать грибы на шампуры и выложить на мангал. Готовить на хорошо нагретых углях до золотистого цвета (примерно 15 минут), периодически поворачивая грибы.
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